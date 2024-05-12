Россия запустит новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

Для достижения национальных целей в ближайшее время в России запустят национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил кандидат на должность вице-премьера, и.о. зампредседателя правительства Александр Новак во время заседания комитета Государственной думы по энергетике, передает ТАСС.

Он уточнил, что в Российской Федерации планируют перейти к новой модели экономического развития, которая будет основана на росте предложения.

«На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», это в ближайшей перспективе, в ближайшие месяцы одна из ключевых задач, чтобы сформировать такой национальный проект», — сказал Новак.

В качестве ключевых задач топливно-энергетического комплекса он назвал обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами и реализацию экспортного потенциала.

«Нам нужно обеспечивать такое производство и качество продукции, которое бы развивало, поддерживало и обеспечивало не только предприятия внутренней экономики и промышленности, но и населения», — добавил Новак.

До этого заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что Россия становится регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний.

Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Экономика данных».