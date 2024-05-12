Российские войска сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью

Российские военные сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

До этого брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что два беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брасовским и Навлинским районами региона.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Богомаз отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

11 мая министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.