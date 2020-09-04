Названы сроки выхода «Спутник V» в гражданский оборот
Заместитель директора центра по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов назвал сроки выпуска партии вакцины против COVID-19 «Спутник V» в гражданский оборот. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи российского Минздрава может получить соответствующее разрешение уже в период с 10 по 13 сентября.
Он добавил, что вакцинация населения стартует как только партия выйдет в гражданский оборот.
Логунов напомнил, что вакцинация добровольцев в рамках третьего этапа испытаний начнется в ближайшие дни, препарат для этого уже доставлен в медицинские центры.
Планируется, что за состоянием добровольцев этого этапа будут следить от полугода до года.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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