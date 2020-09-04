В Приморье тайфун «Майсак» травмировал 55 человек

В Приморье тайфун «Майсак» стал причиной обращения 55 человек за медицинской помощью. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства края.

«Менее чем за сутки в медучреждения обратились 55 человек с различными травами. В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза», — говорится в сообщении.

Ранее у тайфуна «Майсак» появилась первая жертва. В настоящее время власти изучают возможность введения режима ЧС на всей территории региона, отметили в правительстве.

Тихоокеанский тайфун «Майсак» накрыл Приморье 3 сентября. Стихия принесла в регион обильные осадки и ветер силой до 43 м/с.

Во Владивостоке оказались повалены сотни деревьев, вода размыла причалы и повредила городскую инфраструктуру.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без света и воды: тайфун «Майсак» обрушился на Приморье

— Жертвой тайфуна «Майсак» в Приморье стал один человек

— Более 40 тысяч жителей Приморья остались без света из-за тайфуна «Майсак»