В районе порта Бейрута обнаружили тонны нитрата аммония

Ливанские военнослужащие обнаружили склады с более чем 4 тоннами нитрата аммония рядом с портом Бейрута, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армии.

«Инженерное подразделение армии Ливана обнаружили 4 склада за пределами гавани близ въезда №9. Выяснилось, что на складах 4 тонны 350 килограммов нитрата аммония», — говорится в сообщении.

Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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