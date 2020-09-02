Российские криминалисты не нашли у Навального следов токсичных веществ

Российские криминалисты не обнаружили в организме Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В рамках доследственной проверки никаких ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ в организме и вещах Навального не обнаружено», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что в России Навальному поставили основной диагноз — нарушение углеводного обмена, а также связанный с ним панкреатит.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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