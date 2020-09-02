Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Мордовии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Тела троих детей обнаружены при тушении пожара в частном доме в поселке Кемля Ичалковского района Республики Мордовия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В настоящее время устанавливаются года рождения погибших.
Площадь пожара составила 60 кв. м.
1 сентября произошел пожар на площади 50 кв. м в пятиэтажке в Махачкале. В результате погибла женщина и четверо детей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: