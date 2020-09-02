Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Мордовии

Тела троих детей обнаружены при тушении пожара в частном доме в поселке Кемля Ичалковского района Республики Мордовия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В настоящее время устанавливаются года рождения погибших.

Площадь пожара составила 60 кв. м.

1 сентября произошел пожар на площади 50 кв. м в пятиэтажке в Махачкале. В результате погибла женщина и четверо детей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв пожара в пятиэтажке в Махачкале выросло до 5