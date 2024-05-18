Паша Техник рассказал о трудностях воспитания сына: «Он меня стесняется»

Рэпер Паша Техник на YouTube-шоу Данилы Поперечного рассказал о трудностях взаимоотношений с сыном.

«Я плохой муж и отец. Я многого не дал ребенку из-за своих исполнений, то меня посадили, то другое… Меня ребенок мало видел. Ему сейчас тяжело даже ко мне привыкнуть. Ну я вижу же. Он меня стесняется. Он ночью может спросить: «А где мама?» А она просто спит», — посетовал Техник.

По словам артиста, к матери у его сына больше доверия. Рэпер считает, что ему надо проводить больше времени с ребенком, чтобы тот мог расслабиться в его присутствии. Техник похвастался, что бывшая жена Ева Карицкая поддерживает его в стремлении избавиться от зависимостей. В качестве аргумента она показывает ему видео, где артист ведет себя неадекватно под воздействием веществ.

«Жена рассказала, что каждый день происходила такая фигня. Сейчас я нормальный и она в шоке от того, что я нормальный. И она на этом фоне тоже ведет себя иначе», — резюмировал Техник.

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