Жителю Перми вынесли приговор за публикацию фото Власова в «Бессмертном полку»

Пермский краевой суд вынес приговор 19-летнему жителю Перми Даниилу Симанову по делу о реабилитации нацизма на акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судью Олега Ахматова.

Молодой человек признан виновным по статье 354.1 УК России («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы»).

«Он совершил действия, направленные на реабилитацию нацизма. <…> Изображение транслировалось неограниченному числу пользователей», — цитирует агентство Ахматова.

Отмечается, что в качестве наказания молодой человек получил 200 часов обязательных работ. Кроме того, у него конфискуют технику, посредством которой он совершил преступление.

4 мая Симанов при помощи приложения в соцсети отправил на сайт «Банк Памяти» фото генерала Андрея Власова для трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн».

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