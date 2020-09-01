Арестованный в Турции главарь ИГ* готовил теракт в Стамбуле
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Арестованный ранее силами безопасности Турции один из главарей международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) готовил теракт в Стамбуле. Об этом заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу, передает агентство Anadolu.
По его словам, эмир ИГ получал соответствующие установки из Сирии и Ирака. Он должен был сформировать группировку из 10-12 человек для осуществления диверсионной и террористической деятельности в Турции.
Следствие установило, что арестованный Махмут Озден был тем, кто отдал приказ другому арестованному стороннику организации совершить крупный теракт в Стамбуле.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: