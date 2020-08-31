Коронавирусом в США заразились более 6 млн человек
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории США превысило 6 млн, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
По последним данным, к настоящему времени коронавирус был подтвержден у 6 002 615 человек в США, жертвами инфекции стали уже 183 203 человека. Излечились от заболевания 2 153 939 человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тыс. человек.
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