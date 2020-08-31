В Роспотребнадзоре рассказали, у кого самый стойкий иммунитет к коронавирусу

У детей младше 13 лет самый стойкий иммунитет к коронавирусу, следует из исследований Роспотребнадзора.

«По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составляет более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста», — рассказали в Роспотребнадзоре.

У этих возрастных групп иммунитет примерно в два раза выше, чем средний уровень по стране.

В России коронавирусом заразились 995 тыс., выздоровели 809 тыс., погибли 17,2 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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