Девушке-зацеперу ампутируют ногу после катания на крыше поезда

Девушку госпитализировали после поездки на крыше «Сапсана». Об этом пишет РЕН ТВ.

18-летняя экстремалка решила покататься в компании приятелей на поезде, который отгоняли в отстойник. Она зацепилась за «Сапсан», когда состав уже отправлялся. На крыше поезда ее ударило током.

В результате инцидента девушка была госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое. На данный момент хирурги готовятся ампутировать ногу пострадавшей.

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