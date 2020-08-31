Пермяк выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Житель Перми выиграл более половины миллиарда руб. в лотерею. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Столото».

«30 августа житель Перми стал мультимиллионером. Он выиграл суперприз «Гослото» 4 из 20» — 545 947 491 рубль», — рассказали в пресс-службе.

По словам организаторов розыгрыша, эта сумма стала рекордной за все время проведения лотереи.

Мужчина купил лотерейный билет за 200 руб. в мобильном приложении. Пермяк еще не обратился за выигрышем.

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