В период пандемии увеличилось число мошеннических операций

Число зарегистрированных в России за период действия коронавирусных мер случаев мошенничества резко выросло. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Генпрокуратуры.

Так, число случаев телефонного и интернет-мошенничества за первое полугодие 2020 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 76%.

Кроме того, вдвое возросло число преступлений, совершаемых по статье о мошенничество с банковскими картами. Аналитики связывают это с тем, что в период действия ограничений граждане стали чаще пользоваться безналичным расчетом.

Отмечается, что зачастую мошенники осуществляли опасные рассылки под видом связанных со здравоохранением компаний и сайтов бесплатных объявлений. Также порой они предлагали оформление недействительных цифровых пропусков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ъ»: мошенники смогли вывести деньги через Систему быстрых платежей

— Сразу удалять: чем опасны старые СМС