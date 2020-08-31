Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с коронавирусом

Минздрав призвал родителей школьников рассказать детям об опасности коронавируса нового типа, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что риск заражения COVID-19 «все еще сохраняется».

«Именно поэтому родители с большим вниманием должны относиться к подготовке ребенка в школу», — указывается в сообщении.

Школьнику нужно объяснить важность соблюдения мер профилактики коронавируса. При этом родители также должны следовать таким мерам. Им нужно носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, указали в министерстве.