На акциях протеста в Белоруссии 29 августа задержано 29 человек
На акциях протеста в Белоруссии в субботу, 29 августа, задержано 29 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Всего по стране зафиксировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях.
29 августа в Белоруссии состоялись акции протеста против результатов выборов и силовых разгонов митингов 9-12 августа. В Минске прошел «женский гранд-марш».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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