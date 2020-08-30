В России за сутки выявили 4 980 случаев заражения COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 980, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, общее количество инфицированных достигло 990 326.

По данным штаба, суточный рост уже 15 дней не превышает 0,5%.

Число жертв коронавируса в России увеличилось за сутки на 68. Всего от инфекции умерли 17 093 человека.

Количество вылечившихся пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 2 599. За все время пандемии уже выздоровели 806 982 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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