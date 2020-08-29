В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин

В женском марше в Минске участвуют 10 тыс. женщин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Колонна протестующих движется по проспекту Независимости от площади Победы в сторону площади Якуба Коласа и далее, по направлению к станции метро Академия наук», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди протестующих находится член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

На данный момент голова колонны протестующих достигла площади Якуба Коласа, колонна растянулась от площади Победы.

Ранее сообщалось, что женщины в белых и красных одеждах собрались по обе стороны проспекта Независимости. Со всех улиц продолжают прибывать колонны женщин с цветами и плакатами.

Одновременно силовики подогнали к площади автозаки. Милиция предупреждает участников, что акция незаконна. Как минимум уже один мужчина задержан.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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