МВД Белоруссии рассказало о причине «порчи» паспортов россиян

Внесение в паспорта иностранных граждан отметки при принятии правоохранительными органами Белоруссии решений о временном запрете на въезд в страну надлежащей — стандартная практика, которая производится в рамках местного законодательства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское МВД.

В ведомстве уточнили, что данная отметка ставится в паспорта тех иностранцев, которые нарушили законодательство Белоруссии. При этом в МВД отметили, что не существует каких-либо международных норм, запрещающих республике вносить эти отметки.

Также уточняется, что информация о запрете на въезд в страну даже при смене паспорта сохранится в электронной базе данных.

Ранее сообщалось, что паспорта российских журналистов, которых выслали из Белоруссии во время освещения протестных акций в стране, оказались недействительны на территории России.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

Всего белорусские силовики с начала акций задержали около 70 российских и зарубежных сотрудников СМИ.

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