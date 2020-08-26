Синоптики прогнозируют дожди и до +22°С в среду в Москве

В среду, 26 августа, в Москве ожидается облачная погода и умеренные дожди. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Так, днем воздух прогреется до +20...22°С. Прогнозируется юго-западный и западный ветер со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +11...13°С. Ожидается слабый ветер.

Атмосферное давление днем составит 739 мм, а ночью 741 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз погоды доступен на странице погоды.