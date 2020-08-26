В США задержали гражданина РФ по обвинению в организации киберпрестпуления

Полиция США задержала в Лос-Анджелесе 27-летнего гражданина России Егора Крючкова по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минюста США.

По данным министерства, Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника одной из американских фирм с целью загрузки в ее информационные системы вредоносного ПО, которые позволило бы ему получить к ней беспрепятственный доступ.

Как утверждают американские власти, в дальнейшем россиянин хотел использовать полученные данные для шантажа.

Комментарии от российского посольства в Вашингтоне пока не поступали, отмечает агентство.