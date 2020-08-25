В Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 4764, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в оперштабе.

Днем раньше умерли 12 человек. Всего в столице заразились 258 тысяч, выздоровели 206 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных приблизилось к 24 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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