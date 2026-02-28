Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Макрон заявил, что не знал о планах атаки на Иран

Макрон: Франция не была предупреждена о планах США и Израиля ударить по Ирану
Annegret Hilse/Reuters

Франция не была заранее проинформирована о планах США и Израиля нанести удары по Ирану. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на заседании совета по обороне и национальной безопасности, передает РИА Новости.

«США и Израиль приняли решение ударить по Ирану. Франция не была ни предупреждена, ни вовлечена, как и все страны региона и наши союзники», — сказал французский лидер.

Он также сообщил, что провел телефонные переговоры с руководителями государств, которые были затронуты ответными ударами Ирана.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Франция, Великобритания и Германия выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что не участвовали в атаках, но находятся в тесном контакте с международными партнёрами, включая Вашингтон и Тель-Авив. Макрон потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее стало известно, пострадали ли россияне при атаке на Иран.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!