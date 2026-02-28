Макрон заявил, что не знал о планах атаки на Иран

Макрон: Франция не была предупреждена о планах США и Израиля ударить по Ирану

Франция не была заранее проинформирована о планах США и Израиля нанести удары по Ирану. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на заседании совета по обороне и национальной безопасности, передает РИА Новости.

«США и Израиль приняли решение ударить по Ирану. Франция не была ни предупреждена, ни вовлечена, как и все страны региона и наши союзники», — сказал французский лидер.

Он также сообщил, что провел телефонные переговоры с руководителями государств, которые были затронуты ответными ударами Ирана.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Франция, Великобритания и Германия выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что не участвовали в атаках, но находятся в тесном контакте с международными партнёрами, включая Вашингтон и Тель-Авив. Макрон потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

