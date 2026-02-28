КСИР заявил об успешном ударе по кораблю ВМС США с ракетами Tomahawk

В КСИР заявили о поражении вспомогательного корабля ВМС США с ракетами Tomahawk

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по вспомогательному кораблю Военно-морских сил (ВМС) США, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Боевой вспомогательный корабль с [ракетами] Maritime Strike Tomahawk США был серьезно поврежден ракетами ВМС КСИР», — говорится в заявлении.

В подразделении также отметили, что другие суда ВМС США находятся в зоне досягаемости ракет и беспилотников Корпуса стражей исламской революции.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по исламской республике.

По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по американским авиабазам на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее СМИ сообщили об атаке на американский авианосец «Линкольн» в Аравийском море.