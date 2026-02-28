Иран официально заявил о перекрытии Ормузского пролива

В КСИР подтвердили закрытие Ормузского пролива после агрессии США и Израиля

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подтвердили закрытие Ормузского пролива после агрессии США и Израиля. Об этом заявил бригадный генерал Ибрагим Джабари в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

Джабари заявил о привлечении сил КСИР к операции по перекрытию Ормузского залива.

«Закрытие Ормузского залива выполняется сейчас силами КСИР после агрессии против Ирана», — сказал генерал.

До этого агентство Reuters сообщало, что военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по радиосвязи уведомил о закрытии Ормузского пролива для судоходства.

Через Ормузский пролив транспортируется около 17 млн баррелей нефти ежедневно, что составляет приблизительно 30% мирового потребления.

28 февраля Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства страны. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее КСИР заявил об успешном ударе по кораблю ВМС США с ракетами Tomahawk.