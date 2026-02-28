Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Иран официально заявил о перекрытии Ормузского пролива

В КСИР подтвердили закрытие Ормузского пролива после агрессии США и Израиля
lavizzara/Shutterstock/FOTODOM

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подтвердили закрытие Ормузского пролива после агрессии США и Израиля. Об этом заявил бригадный генерал Ибрагим Джабари в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

Джабари заявил о привлечении сил КСИР к операции по перекрытию Ормузского залива.

«Закрытие Ормузского залива выполняется сейчас силами КСИР после агрессии против Ирана», — сказал генерал.

До этого агентство Reuters сообщало, что военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по радиосвязи уведомил о закрытии Ормузского пролива для судоходства.

Через Ормузский пролив транспортируется около 17 млн баррелей нефти ежедневно, что составляет приблизительно 30% мирового потребления.

28 февраля Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства страны. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее КСИР заявил об успешном ударе по кораблю ВМС США с ракетами Tomahawk.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!