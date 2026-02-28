Стало известно, чем занят верховный лидер Ирана на фоне слухов о своей гибели

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи руководит боевыми действиями из ситуационного центра, передает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. Целью американо-израильских военных ударов были Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Спутниковые снимки показали полное разрушение резиденции верховного лидера в Тегеране, а в прессе появились утверждения о гибели аятоллы, поскольку после ударов он пропал из публичного поля. Также распространились сведения о возможной смерти командующего КСИР (Корпусом стражей исламской революции) и министра обороны Ирана. При этом глава МИД страны заявил, что «почти все официальные лица в безопасности и живы». «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее россиянам, находящимся на Ближнем Востоке, рассказали, что делать.