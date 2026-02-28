Иранский БПЛА протаранил многоэтажный дом в Бахрейне

Момент прилета иранского БПЛА по высотке в Бахрейне попал на видео

В столице Бахрейна Манаме несколько жилых зданий попали под удар иранских беспилотников. Об этом сообщило МВД страны в соцсети X.

«Гражданская оборона продолжает тушение пожаров и спасательные операции в пострадавших районах. Более подробная информация будет опубликована позже», — говорится в сообщении.

Один из прилетов попал на видео. Инцидент произошел в районе Джуфайр, где дрон поразил верхние этажи небоскреба.

На видеозаписи, появившейся в сети, запечатлен момент столкновения летательного аппарата со зданием. После удара наблюдаются искры и возгорание.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по исламской республике.

По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по американским авиабазам на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее ВС Иордании перехватили и сбили 49 иранских баллистических ракет и БПЛА.