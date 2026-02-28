Размер шрифта
Россиянка приютила в дубайской квартире людей из пострадавшего от атаки района

РИА Новости: гражданка РФ укрыла несколько человек в своей квартире в Дубае
соцсети

Россиянка, проживающая в Дубае недалеко от района, куда упали обломки ракет, предоставила убежище в своей квартире нескольким людям. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Сейчас мне нужно укрыть несколько людей в своей квартире, потому что у них теперь квартира с видом на пожар, и они немного в панике... семейные люди», — поделилась Анастасия.

Она добавила, что давно живет в квартире недалеко от пятизвездочного отеля Fairmont The Palm, однако по счастливой случайности недавно оттуда улетела. По словам россиянки, ее друзья, оставшиеся в городе, не испытывают паники и сохраняют спокойствие, несмотря на последствия работы ПВО — в частности, пожар в районе Palm Jumeirah, затронувший и элитную гостиницу.

Попадание обломков иранской ракеты в пятизвездочный отель засняли на видео. Пострадал и другой отель в том же районе Дубая — Five, где прогремел взрыв. Еще одна иранская ракета была сбита над пятизвездочным отелем Atlantis The Royal, другая взорвалась в небе над знаменитым колесом обозрения.

Все аэропорты Дубая в настоящее время закрыты. До этого туристов попросили не выезжать туда без официального подтверждения статуса рейса.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. США также принимают участие в операции.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее летевший в Дубай из России лайнер вернулся в Москву.

 
