СМИ сообщили о поражении ракетного арсенала на западе Тегерана

На западе Тегерана произошел взрыв, снаряд мог попасть в ракетный арсенал

На западе Тегерана прогремел мощный взрыв, передает Al Hadath.

По предварительной информации телеканала, снаряд попал в ракетный арсенал армии Ирана.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке.

Целью американо-израильских ударов были верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Спутниковые снимки показали полное разрушение резиденции Хаменеи в Тегеране, в прессе появились утверждения о кончине аятоллы, поскольку после ударов он пропал из публичного поля. Однако глава иранского МИД заявил, что «почти все официальные лица в безопасности и живы». «Газета.Ru» следит за развитием событий.

