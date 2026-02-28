«Какая-то дикость»: глава РПЛ раскритиковал ФИФА за двойные стандарты

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что его не волнует, отстранит ли Международная федерация футбола (ФИФА) сборные Израиля и США после того, как эти страны атаковали Иран. Его слова приводит РИА Новости.

«Не знаю, насколько это подняло шансы. Надеюсь на самое правильное и логичное решение — отмена нашего несправедливого отстранения. Но двойные стандарты налицо. Никто про это и не скажет по-другому. Это какая-то дикость», — заявил он.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее сборная России анонсировала второго соперника в 2026 году.