БПЛА атаковали четыре региона России

Силы ПВО сбили 21 дрон над четырьмя регионами России
Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над четырьмя регионами страны 21 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. В Белгородской области ликвидировали восемь БПЛА, в Курской области — шесть, четыре — в небе Липецкой области и еще три — в Тульской.

Сейчас практически нормой стали сообщения следующего характера: Пермский край атаковали украинские беспилотные летательные аппараты, в Краснодарском крае после ночной атаки беспилотников произошел пожар на Ильском НПЗ, в Сочи отражали атаку дронов 10 часов. И есть все основания полагать, что интенсивность атак средств воздушного нападения ВСУ будет только нарастать.

На прошлой неделе Украина несколько дней проводила массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя, полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.

 
