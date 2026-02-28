МИД Ирана заявил о гибели 160 человек при ударе по школе на юге страны

МИД Ирана: при ударе по школе на юге страны могли погибнуть до 160 человек

В результате атаки на школу, расположенную в южной части Ирана, предположительно погибло до 160 человек. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, чьи слова приводит агентство ISNA.

«В результате атаки сионистского режима на школу в городе Минаб к настоящему моменту погибли от 150 до 160 человек, это большое преступление», — говорится в сообщении.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал «актом бесчеловечности » удар американо-израильских сил по начальной школе для девочек на юге страны, в результате которого погибли десятки человек, в основном ученицы.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являлись представители руководства Ирана.

Ранее в Иране назвали количество погибших из-за ударов США и Израиля.