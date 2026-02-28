Размер шрифта
Авиавласти ОАЭ и Саудовской Аравии закрыли небо для гражданских самолетов

Росавиация: ОАЭ и Саудовская Аравия закрыли воздушное пространство
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Авиационные власти ОАЭ и Саудовской Аравии приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«По данным на 17:00 мск, в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, иностранные — 31 рейс. Большинство отмененных (около 80%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что российские авиакомпании ведут работу с пассажирами, в том числе по возврату и перебронированию билетов.

Утром 28 февраля Израиль закрыл воздушное пространство после удара по Ирану. В Управлении аэропортов сообщили, что все гражданские воздушные гавани страны прекратили работу. Пассажирам посоветовали не приезжать в аэропорты и уточнять информацию у авиакомпаний.

Вооруженные силы США начали масштабную военную операцию против Ирана. Дональд Трамп назвал ее целью защиту американского народа и устранение угрозы со стороны «иранского режима». Чего на самом деле добиваются США и Израиль, который также принимает участие в бомбардировках Ирана, а также чего ждать от новой войны на Ближнем Востоке — рассуждал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее Трампа предупреждали о больших рисках операции в Иране.

 
