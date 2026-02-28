В Иране назвали количество погибших из-за ударов США и Израиля

В Иране по меньшей мере 201 человек погиб в результате атак США и Израиля

В ходе ударов США и Израиля по территории Ирана по меньшей мере 201 человек погиб и 747 пострадали. Об этом сообщает иранский Красный Полумесяц, передает ISNA в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадали 24 провинции страны.

«На данный момент на местах происшествий работают более 220 оперативных групп, спасательные работы продолжаются», — уточнил представитель Красного Полумесяца.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по исламской республике. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по американским базам на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в ряде городов Ирана произошли новые взрывы.