В ЦАХАЛ назвали удар по Ирану самым масштабным в истории ВВС Израиля

ЦАХАЛ: удар по Ирану стал самой масштабной операцией в истории ВВС Израиля

Удар по Ирану стал самой масштабной операцией в истории ВВС Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что было задействовано 200 истребителей.

«Это крупнейший военный вылет в истории израильских ВВС, проведенный после тщательного планирования и на основе высококачественной разведывательной информации, с одновременной синхронизацией сотен истребителей», — говорится в публикации.

Пресс-служба заявила: военные самолеты Израиля сбросили сотни боеприпасов, нацеленных на порядка 500 целей, включая системы противовоздушной обороны и ракетные установки, в нескольких местах в Иране одновременно.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по исламской республике. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по американским базам на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД Ирана пообещал преподать США и Израилю «урок, который они заслуживают».