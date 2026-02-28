Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД Ирана сочли нападение США и Израиля объявлением войны

Представитель МИД Багаи: Иран считает удары США и Израиля объявлением войны
mfa.gov.ir

Иран считает, что США и Израиль объявили ему войну, это не ограниченная операция. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи катарскому телеканалу Al Jazeera.

«Американско-сионистская агрессия против нас — это объявление войны, а не ограниченная операция», — подчеркнул он.

При этом Багаи отметил, что ВС Ирана делают все возможное, чтобы защитить страну. По его словам, Тегеран не начинал войну, ее ему навязали.

Исламская республика имеет право на самооборону со всей решимостью и любыми средствами, которые сочтет целесообразными, добавил представитель МИД.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства страны.

В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по американским базам на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД Ирана пообещал преподать США и Израилю «урок, который они заслуживают».

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!