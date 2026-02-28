В МИД Ирана сочли нападение США и Израиля объявлением войны

Иран считает, что США и Израиль объявили ему войну, это не ограниченная операция. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи катарскому телеканалу Al Jazeera.

«Американско-сионистская агрессия против нас — это объявление войны, а не ограниченная операция», — подчеркнул он.

При этом Багаи отметил, что ВС Ирана делают все возможное, чтобы защитить страну. По его словам, Тегеран не начинал войну, ее ему навязали.

Исламская республика имеет право на самооборону со всей решимостью и любыми средствами, которые сочтет целесообразными, добавил представитель МИД.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства страны.

В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по американским базам на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД Ирана пообещал преподать США и Израилю «урок, который они заслуживают».