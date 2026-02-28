Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский отказался считать Трампа своим союзником в борьбе против России

NRK: Зеленский назвал Трампа не союзником, а посредником в конфликте с Россией
Yuri Gripas/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил, что не считает американского лидера Дональда Трампа своим союзником в конфликте с Россией, поскольку тот изначально обозначил свою позицию как посредническую.

«[Дональд] Трамп сказал мне в самом начале, что он будет посередине, будет посредником между мной и [президентом России Владимиром] Путиным... Но он посредник, он не на моей стороне», — заявил украинский лидер в беседе с ведущим телепрограммы Ямой Воласмалом.

Очередной раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию состоялся в Женеве 17–18 февраля. Как сообщили в МИД РФ, по итогам встречи глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о готовности Москвы продолжать диалог, опираясь на договоренности, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, комментируя итоги очередного раунда переговоров, заявил, что Россия продемонстрировала настоящую коммуникацию.

Ранее Зеленский дал украинской делегации новые инструкции к предстоящим переговорам.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!