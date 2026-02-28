Зеленский отказался считать Трампа своим союзником в борьбе против России

NRK: Зеленский назвал Трампа не союзником, а посредником в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил, что не считает американского лидера Дональда Трампа своим союзником в конфликте с Россией, поскольку тот изначально обозначил свою позицию как посредническую.

«[Дональд] Трамп сказал мне в самом начале, что он будет посередине, будет посредником между мной и [президентом России Владимиром] Путиным... Но он посредник, он не на моей стороне», — заявил украинский лидер в беседе с ведущим телепрограммы Ямой Воласмалом.

Очередной раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию состоялся в Женеве 17–18 февраля. Как сообщили в МИД РФ, по итогам встречи глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о готовности Москвы продолжать диалог, опираясь на договоренности, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, комментируя итоги очередного раунда переговоров, заявил, что Россия продемонстрировала настоящую коммуникацию.

Ранее Зеленский дал украинской делегации новые инструкции к предстоящим переговорам.