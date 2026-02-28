Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Покинувшая Россию пять лет назад Любовь Соболь попала в базу «Миротворец»

В базу «Миротворец» внесли признанную в России иноагентом Любовь Соболь
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных признанную в России иноагентом Любовь Соболь (признана в РФ иностранным агентом и внесена в реестр экстремистов). Ее имя появилось в списке 28 февраля, обратило внимание РИА Новости.

Создатели ресурса обвиняют Соболь в препятствовании деятельности вооруженных сил Украины (ВСУ), их дискредитации, а также в покушении на территориальную целостность и суверенитет страны.

Соболь покинула Россию в конце 2021 года и была включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 6 мая 2022 года.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, публикует персональные данные людей, которых его создатели считают представляющими угрозу национальной безопасности Украины или изменниками родине. Многие российские артисты, политики и общественные деятели попали туда из-за поездок в Крым и Донбасс.

За последнее время в его базу был внесен глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, казахстанский комик Нурлан Сабуров также оказался в списках.

Кроме того, экс-замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурму, рэпера Boulevard Depo и солиста группы Ay Yola тоже внесли в базу «Миротворец».

Ранее в базу «Миротворца» попали десятки детей.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!