Покинувшая Россию пять лет назад Любовь Соболь попала в базу «Миротворец»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных признанную в России иноагентом Любовь Соболь (признана в РФ иностранным агентом и внесена в реестр экстремистов). Ее имя появилось в списке 28 февраля, обратило внимание РИА Новости.

Создатели ресурса обвиняют Соболь в препятствовании деятельности вооруженных сил Украины (ВСУ), их дискредитации, а также в покушении на территориальную целостность и суверенитет страны.

Соболь покинула Россию в конце 2021 года и была включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 6 мая 2022 года.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, публикует персональные данные людей, которых его создатели считают представляющими угрозу национальной безопасности Украины или изменниками родине. Многие российские артисты, политики и общественные деятели попали туда из-за поездок в Крым и Донбасс.

За последнее время в его базу был внесен глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, казахстанский комик Нурлан Сабуров также оказался в списках.

Кроме того, экс-замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурму, рэпера Boulevard Depo и солиста группы Ay Yola тоже внесли в базу «Миротворец».

Ранее в базу «Миротворца» попали десятки детей.