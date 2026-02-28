Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Игры идут напряженно»: ветеран «Спартака» оценил предстоящий матч с «Сочи»

Экс-игрок Гладилин заявил, что «Спартак» обыграет «Сочи» в 19-м туре РПЛ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил уверенность, что красно-белые одолеют «Сочи» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Фаворит — «Спартак». У них новый тренер, мотивация будет у команды выше. «Спартак» по всем позициям превосходит соперника. Но тут как футбол сложится, все же первая игра, а сейчас все игры идут очень напряженно... Но «Спартак» победит», — заключил Гладилин.

Встреча между «Сочи» и «Спартаком» состоится на сочинском стадионе «Фишт» 1 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. Сочинская команда — аутсайдер РПЛ, клуб идет на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе девять баллов.

Ранее «Локомотив» в меньшинстве вырвал победу у «Пари НН».

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!