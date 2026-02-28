«Игры идут напряженно»: ветеран «Спартака» оценил предстоящий матч с «Сочи»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил уверенность, что красно-белые одолеют «Сочи» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Фаворит — «Спартак». У них новый тренер, мотивация будет у команды выше. «Спартак» по всем позициям превосходит соперника. Но тут как футбол сложится, все же первая игра, а сейчас все игры идут очень напряженно... Но «Спартак» победит», — заключил Гладилин.

Встреча между «Сочи» и «Спартаком» состоится на сочинском стадионе «Фишт» 1 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. Сочинская команда — аутсайдер РПЛ, клуб идет на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе девять баллов.

