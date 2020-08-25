Глубоководное чудище попалось канадским рыбакам

В Канаде местные рыбаки удивились выловленному глубоководному чудищу. Об этом сообщает CBC.

По словам одного из рыбаков, внешне внушительная неопознанная рыба была чем-то похожа на утконоса из-за большого носа, сделанного «будто из резины», а также плавников, напоминающих крылья.

Вид существа также не смогли определить на местном заводе, поэтому канадец опубликовал фотографию в сеть.

Оказалось, что добычей оказалась глубоководная химера, которая является ядовитой рыбой из-за специального шипа на спине. Кроме того, данная рыба обитает на глубине свыше 200 метров и встречается довольно редко.