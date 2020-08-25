Директор центра Гамалеи назвал возможные даты гражданской вакцинации от COVID-19

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Гинцбург назвал возможные сроки начала гражданской вакцинации от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что перед вакцинацией Росздравнадзор проведет проверку препарата, которая займет 10–12 дней.

«И сразу же будет объявлен тендер на ту организацию, которая выиграет право этим заниматься. Она начнет развозить вакцину», — уточнил Гинцбург.

Директор центра добавил, что гражданская вакцинация может начаться 15–20 сентября.

Ранее Минздрав разрешил проведении пострегистрационных испытаний вакцины центра Гамалеи.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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