Пациент напал на фельдшера скорой помощи в Петербурге
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В Петербурге пациент напал на фельдшера скорой помощи во время госпитализации. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.
В результате инцидента медработник получил телесные повреждения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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