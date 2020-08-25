Пациент напал на фельдшера скорой помощи в Петербурге

В Петербурге пациент напал на фельдшера скорой помощи во время госпитализации. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

В результате инцидента медработник получил телесные повреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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