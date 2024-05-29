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Зеленского попросили не давить на НАТО

Зеленского попросили не давить в вопросе вступления в НАТО на членов альянса

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Gleb Garanich/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на Украину по поводу вступления в альянс. Об этом сообщает британская газета Telegraph, ссылаясь на источники в НАТО.

По словам источников, высокопоставленные чиновники НАТО провели «управление ожиданиями» после прошлогоднего саммита альянса в Литве, когда стало ясно, что страны-члены, поддерживающие вступление Украины, включая Великобританию, оказали «слишком сильное давление» в этом вопросе.

Издание отмечает, что Зеленского попросили не давить на отдельных союзников для повторной поддержки четкого плана вступления Украины в ЕС.

По информации издания, на предстоящем ежегодном саммите НАТО в этом году Украина не получит новых гарантий на пути к членству в альянсе из-за опасений, связанных с возможностью конфликта с Россией. Два дипломата, не названных по имени, сообщили газете, что на саммите лидеры НАТО предложат так называемый «мост» к членству, чтобы поддержать процесс интеграции Украины.

«Пакет поддержки, который находится на стадии обсуждения, подчеркнет право Украины выбирать свое будущее и продемонстрирует, что путь к членству в НАТО остается открытым», — говорится в статье.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.

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