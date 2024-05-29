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В Ярославской области пожарные спасли мужчину из огня и привлекли его к ответственности

В Ярославской области мужчину едва не сгорел заживо, избавляясь от сухой травы

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Ярославской области к ответственности привлекли мужчину, который поджег сухую траву на участке. Об этом рассказали в областном МЧС.

Пожарные заметили густой дым на земельном участке во время рейда в Гаврилов-Ямском районе. Они подъехали ближе и обнаружили, что в непосредственной близости построек горит сухая трава, а на границе пала стоит мужчина, который не может самостоятельно выбраться из огненного пекла.

Сотрудники МЧС спасли местного жители и оперативно ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров. Затем инспекторы пожарного надзора выяснили, что возгорание произошло по вине спасенного мужчины.

«Он был привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности», — отметили в пресс-службе МЧС Ярославской области.

Ранее в Бурятии школьники подожгли траву и устроили пожар на 26 гектаров.

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