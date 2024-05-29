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Экономист Сакс заявил о неэффективности санкций Запада в отношении России

Экономист Сакс: антироссийские санкции оказались никчемными

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о неэффективности введенных против России санкций Запада. Об этом сообщает YouTube-канал журналиста Такера Карлсона.

По словам Сакса, антироссийские санкции оказались весьма никчемными по сравнению с теми грандиозными ожиданиями, которые были у стратегов США.

До этого премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его страна в качестве председателя Совета Европейского союза работает над утверждением 14-го пакета санкций Евросоюза против России до конца июня.

27 мая стало известно, что министры иностранных дел 27 стран Европейского союза утвердили новый санкционный режим в отношении физических и юридических лиц, нарушающих, по мнению Евросоюза, права человека в России.

Ранее ЕС ввел санкции против Виктора Медведчука.

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