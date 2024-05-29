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Мощный пожар произошел в агнаре в Выборгском районе Петербурга

Ангар загорелся в Выборгском районе Петербурга на 400 кв. м

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Илья Питалев/РИА Новости

Спасатели тушат возгорание в ангаре на территории Выборгского района Санкт-Петербурга, где огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУМЧС

По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.

По официальному сообщению, пожар был зафиксирован 28 мая в 23:47 по местному времени по адресу: улица Тихоокеанская, дом 10, корпус 1, Выборгский район. В ангаре произошло возгорание на площади 400 квадратных метров. На следующий день, 29 мая, в 00:01 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Из официального сообщения также стало известно, что информация о пострадавших отсутствует. Для тушения пожара были задействованы шесть единиц техники и 30 человек личного состава из МЧС.

Тем временем в Ярославской области пожарные спасли мужчину из огня и привлекли к ответственности. Пожарные заметили густой дым на земельном участке во время рейда в Гаврилов-Ямском районе. Они подъехали ближе и обнаружили, что в непосредственной близости построек горит сухая трава, а на границе пала стоит мужчина, который не может самостоятельно выбраться из огненного пекла.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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