Двух экстремалов, забравшихся на купол храма, задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое молодых людей забрались на купол храма, их арестовали. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Экстремалов, забравшихся на здание храма в Василеостровском районе, который является объектом культурного наследия федерального значения, задержали накануне ночью.

Заметил нарушителей и нажал после этого на кнопку тревожной сигнализации работник Успенского подворья Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь.

На вызов прибыли росгвардейцы и задержали на месте происшествия двух граждан в возрасте 21 и 24 лет, их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Петербурге задержали троих экстремалов, забравшихся на Спас на Крови.