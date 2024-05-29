Военный самолет упал в США

В аэропорту американского города Альбукерка (штат Нью-Мексико) произошло крушение военного самолета. Об этом сообщила телекомпания ABC.

На борту находился один пилот, который был доставлен в больницу. После инцидента аэропорт возобновил свою работу.

Согласно информации от портала Daily Express US, возможно, это был истребитель F-35, который упал вскоре после взлета. Но официального заявления властей или военный пока нет.

В марте этого года в Кении столкнулись пассажирский самолет и тренировочный борт. В материале отмечается, что один из самолетов является пассажирским. Воздушное судно вылетело из аэропорта Уилсона и направлялось на побережье. Однако по пути самолет столкнулся с тренировочным бортом.

При этом экипажу пассажирского самолета удалось посадить воздушное судно в аэропорту Уилсона. Всего на борту находились 39 пассажиров и шесть членов экипажа.

В январе ВВС США подтвердили крушение своего истребителя F-16 у берегов Южной Кореи.

Ранее в Совфеде заявили, что экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии.