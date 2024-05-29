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Украина передаст РФ наработки после саммита в Швейцарии

Зеленский пообещал передать РФ наработки саммита по урегулированию в Швейцарии

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал передать РФ наработки саммита по мирному урегулированию, который пройдет в Швейцарии. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает РИА Новости.

На саммите будут обсуждаться три из десяти пунктов «формулы мира», касающиеся гуманитарной сферы, продовольственной и ядерной безопасности. Зеленский выразил уверенность в том, что, если эти три пункта при переговорах с РФ «заработают, то и остальные заработают».

До этого Зеленский назвал саммит в Швейцарии станет «первой» возможностью достичь мира на Украине.

В начале мая пресс-служба министерства иностранных дел Швейцарии рассказала, что первая мирная конференция по Украине запланирована на 15–16 июня текущего года. Мероприятие пройдет в городе Бюргенштоке. На саммит были приглашены 160 делегаций из 120 государств, включая страны — члены «Большой семерки» (G7) и «Большой двадцатки» (G20).

В ноябре 2022 года Зеленский представил свою «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Ранее Зеленский пожаловался на лидеров, которые отказались от участия в саммите в Швейцарии.

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